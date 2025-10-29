Video: Cachalote Muerto es Hallado por Pescadores Cerca de Playa Chachalacas en Veracruz

La tarde de este martes 28 de octubre, pescadores avisaron que en su ruta de navegación encontraron los restos de lo que se presume era un cachalote muerto en la zona de Playa Chachalacas, perteneciente al municipio de Úrsulo Galván, Veracruz.

Video: Video: Pescadores Encuentran Cachalote Muerto en Playa Chachalacas Veracruz

De acuerdo con información del pescador Bernardo Hernández, el avistamiento ocurrió el día de ayer, aproximadamente a unos 40 kilómetros del norte de las costas de Veracruz, y están esperando que las rachas del norte lo acerquen más a la costa para que los investigadores, el acuario o la Universidad Veracruzana puedan investigar las causas de la muerte.

Estamos a la espera de que el norte lo acerque a la costa para que puedan investigar las causas, aunque ya está en un estado bastante avanzado de descomposición.

También alertan sobre la aparición de otras especies muertas, pues reportan que han aparecido delfines en Alvarado, en playas de Coatzacoalcos, incluso en la zona de Tamiahua, y mencionan que es algo que antes no se veía de manera tan común.

Se han reportado delfines, pero avistar una ballena era difícil y menos muerta. Al ratito no vengan con que los pescadores lo mataron accidentalmente.

Se informó que actualmente se está a la espera de que la marea arrastre los restos del ejemplar a la orilla para ser levantado.

Noticia relacionada: Reportan Presencia de Mapaches en Parada de Autobuses de Fraccionamiento Las Vegas en Veracruz

Rescatan tucán en vivienda de Las Amapolas en Veracruz

El pasado lunes 27 de octubre, ante una llamada al número de emergencias, bomberos de la ciudad de Veracruz acudieron a la colonia Las Amapolas para rescatar un tucán que había llegado a una casa de esa zona.

Video: Bomberos Rescatan a Tucán que Llegó a Vivienda de Las Amapolas en Veracruz

De acuerdo con Orvil Sandiel, segundo comandante de bomberos de Veracruz, el ave fue encontrada en Hade y en Malibran Las Brujas, en Las Amapolas II. El ejemplar había llegado a la vivienda de una persona.

Los animalitos, tanto los perros como los gatos, ya lo tenían acorralado, pero ya fue capturado para traerlo.

Al momento de su captura, se informó que el tucán se encontraba en buenas condiciones, sin embargo, serán los médicos del zoológico los encargados de revisarlo y verificar que esté en óptimas condiciones y no tenga algún tipo de lesión.

Se ve que está al 100 el animalito, pero si tienen que checarlo, tienen que revisar; de hecho, cuando se entrega al zoológico, el mismo veterinario tiene que revisarlo.

Cabe destacar que este tucán fue encontrado en la misma zona donde hace un mes apareció un oso hormiguero. Así mismo, se puso a disposición un número telefónico, para que en caso de encontrar algún animal, la persona pueda reportarlo a los números de emergencia del cuerpo de bomberos de Veracruz al 2 00 22 70 y 2 00 22 71.

Noticia relacionada:

LAVR