Cierran Puerto a la Navegación Mayor y Menor en Veracruz por Evento de Norte del Frente Frío 11

Debido al evento del norte pronosticado para este miércoles 29 de octubre, el puerto cerró a la navegación mayor y menor la bahía norte y sur, en Veracruz. Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles, se comenzaron a sentir las rachas del viento del norte producto del frente frío número 11, que llega a la costa veracruzana.

Se observan en el mar olas moderadas y de mayor longitud cuyos bordes de sus crestas se rompen dentro de un remolino. Derivado de esto, pescadores del muro se prepararon amarrando sus embarcaciones por el aire. También, cubrieron los motores por la arena que se levanta.

Para nosotros es el primer norte violento, que esperamos aquí en el puerto de Veracruz y eso va a coincidir con las mareas altas que tenemos ahorita y hace peligrosa la situación de las embarcaciones

¿De cuánto serán las rachas del norte explosivo en Veracruz hoy?

De acuerdo con protección civil, el Frente Frío 11 se acerca a la costa central, donde el viento se intensifica. Hasta el momento, la racha máxima en la estación de Asipona es de 70.5 km/h; sin embargo, se espera que las rachas incrementen durante la tarde.

Es de mencionar que se mantiene activa la alerta gris, ya que la intensidad máxima en la zona del puerto de Veracruz, se pronostica que pueda ser entre las 15:00 y 18:00 horas.

Se prevé que sean rachas de viento de 95 a 105 km/h en la costa central y de 75 a 90 km/h en las costa norte y menores en la costa sur. Aunado a esto, habrá aumento en las condiciones para lluvias y tormentas aisladas de intensidad moderadas a fuertes.

