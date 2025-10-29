Alertan por Veladoras Explosivas en Papantla, Veracruz; Así es el Modus Operandi

Autoridades del municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz, han emitido una alerta sobre la distribución de artefactos explosivos disfrazados de velas en la región. Revelaron el modus operandi de las personas que están creando estos objetos.

A través de un comunicado en las redes sociales oficiales, las autoridades detallaron que se detectó en Papantla la presencia de veladoras de cristal elaboradas artesanalmente y que su interior contienen material explosivo.

Estas veladoras con material detonante han sido distribuidos en la población en los últimos días a modo de obsequio, o como parte de una campaña alusiva a las actividades por Día de Muertos. Derivado de estos acontecimientos, han solicitado a la ciudadanía, estar alertas.

Recomiendan que si se van a adquirir veladoras de este tipo, solamente se haga en comercios establecidos, no aceptarlos como promociones, o en caso de hallarlos abandonadas en vía pública no hacer uso de ellas. Si te llegas a encontrar con las veladoras en las calles de Papantla, se recomienda reportan al número de emergencias 911 y tomar distancia.

Perfumes explosivos alertaron a habitantes de Papantla en marzo del 2025

En el mes de marzo de este 2025, autoridades de Papantla emitieron un comunicado para informar a la población sobre explosivos en frascos de perfumes que eran regalados por extraños y habían causado lesiones graves a dos personas luego de que estas presionaron el atomizador.

El primer caso registrado fue con un albañil que perdió parcialmente una extremidad, luego de que el perfume le explotara en su mano. El segundo caso fue el de una predicadora que quedó con lesiones en la mano izquierda, después de abrir el perfume que encontró en la vía pública.

En ambos casos, el artefacto explosivo en forma de frasco de perfume, venía dentro de un paquete que simulaba ser un regalo. De estos hechos fueron detenidas 3 personas, sin que se lograra hasta el momento una sentencia.

