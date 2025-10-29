Aprueban "Ley Monse" en Veracruz: ¿En qué Consiste y Cómo Aplica en Feminicidios?

Por unanimidad de 39 votos, este martes 28 de octubre, se aprobó la “Ley Monse” en el estado de Veracruz, tras 4 años de haber sido planteada. El dictamen reforma los artículos 26 y 345 del código penal estatal.

Esta ley va con el fin de restringir las causas de exclusión de responsabilidad penal basadas en relaciones familiares o afectivas, es decir, que familiares o allegados de un presunto violentador tendrán responsabilidad penal en caso de encubrirlo y que esto se convierta en mecanismos de impunidad en casos de feminicidio.

Video: Aprueban Ley Monse por Unanimidad en el Congreso de Veracruz De qué Trata

El nuevo dictamen elimina la posibilidad de eximir a quienes encubren delitos por "Lazos de amor o de estrecha amistad" o "Interés legítimo".

Veracruz, se ubica entre los primeros lugar a nivel nacional en feminicidios, con 56 casos en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del observatorio de violencia contra las mujeres.

