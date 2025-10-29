Inicio Veracruz Aprueban "Ley Monse" en Veracruz: ¿En qué Consiste y Cómo Aplica en Feminicidios?

Aprueban "Ley Monse" en Veracruz: ¿En qué Consiste y Cómo Aplica en Feminicidios?

|

N+

-

El congreso aprobó por unanimidad la "Ley Monse" en el estado de Veracruz, te compartimos cómo se ejercerá en casos de feminicidios

Aprueban Ley Monse Veracruz Familiares No Podrán Encubrir Violentadores Feminicidas

Fue aprobada en Veracruz la Ley Monse, por el caso de Monserrat Bendimes. Foto: X @virales_mex

COMPARTE:

Por unanimidad de 39 votos, este martes 28 de octubre, se aprobó la “Ley Monse” en el estado de Veracruz, tras 4 años de haber sido planteada. El dictamen reforma los artículos 26 y 345 del código penal estatal.

Esta ley va con el fin de restringir las causas de exclusión de responsabilidad penal basadas en relaciones familiares o afectivas, es decir, que familiares o allegados de un presunto violentador tendrán responsabilidad penal en caso de encubrirlo y que esto se convierta en mecanismos de impunidad en casos de feminicidio. 

Video: Aprueban Ley Monse por Unanimidad en el Congreso de Veracruz De qué Trata

El nuevo dictamen elimina la posibilidad de eximir a quienes encubren delitos por "Lazos de amor o de estrecha amistad" o "Interés legítimo". 

Veracruz, se ubica entre los primeros lugar a nivel nacional en feminicidios, con 56 casos en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del observatorio de violencia contra las mujeres.

Historias recomendadas:

JusticiaSociedadFeminicidios en México
Inicio Veracruz Aprueban ley monse veracruz familiares no podran encubrir violentadores feminicidas