Vincula a Proceso a 11 Policías Municipales en Atoyac tras Ataque Armado en Bar de Potrero Nuevo

La tarde de este martes cuatro de noviembre, por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Regional de Córdoba, obtuvo la vinculación a proceso de 11 personas, quienes se desempeñaban como policías municipales, quienes fueron señalados como presuntos responsables del delito de incumplimiento de un deber legal, así como el ejercicio indebido del servicio público.

Entre los detenidos se encuentran Francisco "N", José Irineo "N", Gabina "N", Artemio "N", Selma "N", Cristóbal "N", Alejandro "N", José Roberto "N" y Axel Baltazar "N". Se informó también que dos de ellos fueron vinculados por los mismos delitos y por delitos contra la salud, los cuales son Juan Carlos "N" y Alejandro "N".

Los hechos ocurrieron en la localidad de Potrero Nuevo, perteneciente al municipio de Atoyac, derivado de un enfrentamiento con sujetos armados, cuando elementos de la policía ministerial solicitaron el apoyo de los policías preventivos que se encontraban en el lugar, sin embargo, estos se negaron a brindar el auxilio.

Así mismo, se dio a conocer que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 390/2025.

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre en Atoyac, Veracruz, se registró un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos una mujer.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes, cuando elementos de seguridad ingresaron a un bar ubicado en la congregación Miguel Alemán, conocido como Potrero Nuevo, para cumplimentar una orden de aprehensión.

Según lo informado, los civiles comenzaron a disparar en contra de los efectivos al percatarse de que estaban cerca del lugar. Durante el operativo, tres civiles murieron en el sitio, mientras que una mujer fue trasladada con heridas de gravedad al Hospital General Córdoba-Yanga, quien falleció horas más tarde.

Se informó que entre los fallecidos estaría un presunto generador de violencia en la región.

