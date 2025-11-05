Hombre Termina con Lesiones al ser Atropellado por Conductora en Calles de Xalapa

Durante la mañana de este miércoles cinco de noviembre en Xalapa se registró un accidente vial, en el que un peatón resultó herido tras ser atropellado por un vehículo particular, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de emergencia. Según los reportes, el incidente se dio sobre la avenida Murillo Vidal, casi frente a las oficinas de Correos de México en la ciudad capital.

De acuerdo con la información obtenida, presuntamente la conductora del vehículo particular de color café descendía por la calle Rojano para incorporarse a la avenida Rafael Murillo Vidal, sin embargo, testigos señalan que no respetó el paso peatonal ni tomó las debidas precauciones, por lo que terminó atropellando al sujeto que cruzaba.

En cuestión de minutos arribaron al punto del accidente paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y del Grupo Panteras, quienes brindaron primeros auxilios a la persona que resultó lesionada en este percance vial.

Taxista choca con un poste tras presentar complicaciones de salud en Xalapa

Mientras circulaba sobre la avenida Rébsamen a la altura de Xalapa 2000, un taxista terminó impactándose contra un poste, ya que comenzó a sentirse mal mientras conducía, esto en la capital del estado de Veracruz.

Según los informes, el conductor del taxi marcado con número económico XL-312 comenzó a sentirse mal, lo que originó que perdiera el control de la unidad y se terminara ocasionando el accidente.

Paramédicos arribaron hasta el lugar de los hechos y confirmaron el estado de salud del conductor y determinaron su traslado de manera urgente a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Xalapa. No se reportó que más personas resultaran lesionadas por este accidente ocurrido en la capital del estado.

