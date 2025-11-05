Hallan Cuerpo de un Hombre en Sembradío de Oteapan, Veracruz; Presentaba Signos de Violencia

Durante la mañana de este miércoles, en el municipio de Oteapan, situado al sur del estado de Veracruz, fue reportado el hallazgo de un cuerpo con notables huellas de violencia, razón por la cual se registró una intensa movilización por parte de las autoridades. El hallazgo ocurrió a un costado de la carretera que conduce al municipio de Zaragoza, por conductores que transitaban por esa zona, quienes dieron aviso a las autoridades de la zona.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal llegaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de un hombre mayor a 45 años, quien vestía pantalón de mezclilla azul y una playera de color blanco.

Se informó que el cuerpo se encontraba en un sembradío de maíz, y junto a él su sombrero. Peritos realizaron el traslado de dicho cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y hasta el momento no ha sido identificado. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho de violencia.

Asesinan a un hombre frente a su vivienda en Tuxpan

Durante la noche del pasado lunes cuatro de noviembre, un hecho de violencia fue reportado en una vivienda del municipio de Tuxpan, razón por la cual se generó una movilización por parte de autoridades, ya que un hombre presuntamente habría sido asesinado a balazos afuera del condominio en el que vivía.

Los agresores lograron darse a la fuga del lugar de los hechos una vez realizado el ataque. Según lo informado, el suceso ocurrió en el tercer piso de un edificio ubicado en la calle Palancar, casi al llegar a la esquina con Chankanab, del fraccionamiento Cabo Rojo.

La víctima se encuentra en calidad de no identificada. Según lo narrado, el sujeto fue sorprendido por al menos cuatro individuos, quienes llegaron a bordo de un automóvil de color rojo y posteriormente subieron al tercer piso del condominio, donde abrieron fuego contra la víctima.

Con información de Mónica Ricardez y Carolina Ocampo | N+

LAVR