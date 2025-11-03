Asesinan a Taxista Mientras Arreglaba su Vehículo; Los Hechos Ocurrieron en Xalapa

La noche de este lunes tres de noviembre, se registró un intenso operativo de seguridad en la zona de Marina Nacional, en la calle Orquídeas ubicada en la colonia Brisas del Sumidero, debido al reporte en el que se informaba acerca de un ataque contra una persona en dicho lugar.

De acuerdo con lo informado, un taxista habría sido ultimado a balazos. El ruletero se encontraba arreglando su unidad, marcada con el número económico XL 2454, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio.

Según los testigos, fue minutos antes de las ocho de la noche cuando en la zona se comenzaron a escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron los mismos vecinos quienes rápidamente alertaron a los números de emergencia.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para brindar los primeros auxilios al conductor; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Minutos más tarde, la zona fue acordonada por las autoridades correspondientes, y hasta el momento se desconoce el paradero de los agresores, pues tras la agresión huyeron con rumbo desconocido. Autoridades indicaron que aún se desconoce el posible móvil del ataque.

En Minatitlán, un joven fue atacado durante la tarde del domingo dos de noviembre en la colonia Rosalinda.

Los hechos de violencia ocurrieron en la calle San Salvador, donde vecinos escucharon una serie de detonaciones y alertaron a las autoridades; en el lugar fueron encontrados cerca de 15 casquillos percutidos.

Paramédicos trasladaron al hombre de aproximadamente 20 años al Hospital General de Minatitlán, quien presentaba una lesión por proyectil a la altura de la oreja derecha.

Al ingresar, su estado fue reportado como delicado, pero con el paso de las horas se confirmó que logró recuperarse satisfactoriamente y fue dado de alta. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

