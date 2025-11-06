Kanye West Anuncia Concierto En México: Cuándo Será y Cómo Asistir

El rapero, productor y diseñador de moda, Kanye West, conocido como Ye, anunció su regreso a México, con un concierto único que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

A través de una imagen promocional minimalista publicada en redes sociales, este jueves 6 de noviembre se dio a conocer el próximo show que el músico ofrecerá en la Ciudad de México. El póster muestra al artista vestido completamente de blanco, en él se puede leer el anuncio: “Ye Live in Mexico".

El evento será su única presentación en nuestro país y forma parte de una serie limitada de conciertos internacionales que marcarán su regreso a los escenarios, tras varios años de ausencia.

¿Cuándo será el concierto de Kanye West en México?

El cantante ha anunciado que su show se ofrecerá en la Monumental Plaza de Toros La México, el 30 de enero de 2026. Se trata del único performance que ofrecerá en México.

¿Cómo será el registro para la venta de boletos?

Según el anuncio, los fanáticos ya pueden preregistrarse para tener acceso a la venta oficial de boletos. El registro es en la página web del sitio yemexicocity.com. Hasta el momento no se han revelado los precios ni las fechas de la venta.

El recital será producido por Five One Five Entertainment y Access Opera, en colaboración con La México, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

El regreso de Ye a México

El artista, reconocido por álbumes como The College Dropout, Graduation y Donda, no se presentaba en México desde hace más de una década; su último show en nuestro país data de octubre de 2008. Su retorno coincide con una nueva etapa creativa que ha despertado interés entre los seguidores del hip hop, la moda y la cultura pop.

Con este anuncio, la Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los músicos más influyentes de las últimas dos décadas, con un espectáculo que promete combinar arte, música y una potente puesta en escena, característica de Ye.

Kanye West se presentará en la Plaza de Toros México el próximo 30 de enero de 2026.

