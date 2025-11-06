Polémica con Fátima Bosch Habría Destapado Conflictos en Miss Universo México

Fátima Bosch sigue representando a México en Tailandia, dentro de Miss Universo 2025. La tabasqueña asistió a las actividades del día con un increíble look monocromático en blanco. Mientras ella continúa apostando por la corona, en México la polémica que vivió con Nawat Itsaragrisil habría destapado conflictos internos en Miss Universo México, así lo hizo saber la modelo Martha Cristiana, quien se unió a la ola de apoyo enviado a la participante de nuestro país.

Este martes 4 de noviembre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil protagonizaron un polémico enfrentamiento verbal durante la ceremonia de imposición de bandas, después de que Miss México pidió autorización para hablar con su superior antes de publicar contenido. Bosch aseguró que Nawat Itsaragrisil la llamó tonta y, al pedir respeto y no recibirlo, la mexicana salió del salón, mientras acusaba al presidente de Miss Grand International.

¿Conflictos en Miss Universo México?

Horas después de que Fátima Bosch fuera aplaudida por sus compañeras participantes, así como por la audiencia de redes sociales, e incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, distintas celebridades hicieron eco de su reacción y reconocieron la importancia de mostrarse en desacuerdo y levantar la voz al vivir una agresión; una de ellas fue la modelo Martha Cristiana, quien también fue directora de Miss Universo México.

En un post de Instagram, Martha Cristiana Merino se dijo orgullosa de la "elegante y educada" actitud de Fátima Bosch, ante los malos tratos que recibió de parte de Nawat Itsaragrisil. Aprovechó su publicación para denunciar a Jorge Figueroa, con quien el presidente y fundador de Miss Grand International tuvo un conflicto previo a su enfrentamiento con Fátima.

Entonces, Martha Cristiana anotó que Jorge Figueroa "es un personaje que le ha costado la chamba a muchas personas". La exdirectora de Miss Universo México lo acusó de ser el responsable "del costo enorme en términos de prestigio para la organización y ahora a México".

Martha Cristiana fungió como sucesora de Cynthia de la Vega. Asumió el cargo la noche del 6 de mayo de 2024; sin embargo, ocho semanas después de recibir la batuta de la organización, el 24 de junio de ese mismo año, la modelo de 54 años anunció su renuncia. En aquel momento rechazó formar parte de una organización que no apostaba por la equidad y la inclusión de género. Lo dijo así:

Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’.

Jorge Figueroa, actual director nacional de Miss Universo México, no fue denunciado solo por Martha Cristiana sino también por Cynthia de la Vega. Ambas lamentaron que Miss Universo México esté en manos equivocadas.

