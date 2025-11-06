Accidente en Carretera 180 de Alvarado Deja Dos Lesionados y Daños Materiales Cuantiosos

La mañana de este jueves 6 de noviembre se registró la movilización de cuerpos de auxilio debido a un accidente automovilístico ocurrido en la carretera federal 180 a la altura de la comunidad El Bayo, pertenciente al municipio de Alvarado.

La fuerte colisión dejó daños materiales cuantiosos y a los dos conductores de las unidades lesionados. De acuerdo con las distintas versiones que circulan, se habla de que entre los involucrados en este choque se encuentra un edil de Alvarado, sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada.

En este tramo carretero, se han registrado accidentes fatales en los últimos meses, por lo cual las autoridades hacen el llamado a los automovilistas que transitan por esta vía a que respeten los límites de velocidad.

Mueren un menor y su padre en accidente automovilístico en Medellín

En el tramo carretero Santa Fe - Paso del Toro, se suscitó durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre un fatal accidente vehicular, el cual ocasionó el cierre vial total. Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad y se habría impactado contra el muro de contención que se encuentra en el puente “Teterete” ubicado sobre la autopista que comunica de Medellín de Bravo hacia Veracruz.

Como saldo tras este choque, se reportó el fallecimiento de dos personas adultas y que un menor de edad también se habría visto involucrado. Versión que minutos más tarde fue actualizada por parte de las autoridades que arribaron a brindar los primeros auxilios al lugar de los hechos, quienes solo confirmaron los decesos de las dos víctimas.

Fueron las autoridades quienes dieron a conocer que se trataba de un padre de aproximadamente 34 años quien circulaba a bordo de la unidad con su hijo de 11 años y que fallecieron de manera inmediata tras el fuerte impacto, quedando sus cuerpos tendidos fuera del automóvil sobre la vía de comunicación. Otro menor de edad que también viajaba en la unidad logró sobrevivir y solo resultó con lesiones no graves.

Con información de Abigail Montoya y Alfredo Arellano | N+

