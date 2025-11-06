Alertan por Avistamiento de Cocodrilos en Coatzacoalcos y Minatitlán; Se Han Comido Mascotas

En los últimos días, se han registrado avistamientos de cocodrilos en diversos sectores tanto de los municipios de Minatitlán como de Coatzacoalcos, lo que ha puesto en alerta a la población ya que se han llegado a comer perros, gatos y hasta gallinas.

Según versiones, los cocodrilos se encuentran en la zona de desagües. Es por ello, que el David Esponda, Director de Protección Civil de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, informó que sí se han registrado los avistamientos de estas especies.

Ahí se han avistado algunos, ahorita se ha visto en estos últimos días uno pequeño pero también hay una especie más grande que hemos intentado atraparlo pero son muy escurridizos, y también por seguridad del personal no podemos ingresar a los canales a buscarlo porque es un riesgo alto

Video: La Venta y Compra de Cocodrilo Moreletii o de Pantano Está Penado Por La Ley

¿Qué hacer en caso de encontrarse con un cocodrilo al sur del estado de Veracruz?

En Minatitlán, son los habitantes de la colonia 7 de Mayo y Avenida Colegio Militar, los que han solicitado la intervención de las autoridades, mientras que en Coatzacoalcos, se encuentran en la zona del poniente del malecón costero. Protección Civil, informa sobre qué hacer en caso de encontrarlos.

Noticia relacionada: Canal de la Cortadura Aumenta su Nivel y Alarma a Vecinos por Presencia de Cocodrilos

Mira los cocodrilos pues si se sienten atacados van a responder no es algo tan fácil, solamente que pues en tierra es más, ellos son menos ágiles que en el agua si es que hubiera en el agua tendríamos un mayor peligro pero en Tierra ellos son más lentos entonces da tiempo como de poder retirarse

La recomendación que le dan a los ciudadanos, sobre todo a los deportistas que corren muy temprano por esa zona, es que estén muy pendientes sobre todo donde hay los canales, y en caso de encontrarlos alejarse. Además, exhortan a que es importante comunicarse de manera inmediata con Protección Civil para evitar poner en riesgo su integridad.

Historias recomendadas:

LLZH