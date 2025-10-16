Canal de la Cortadura Aumenta su Nivel y Alarma a Vecinos por Presencia de Cocodrilos

El nivel del agua del Canal de la Cortadura se elevó y alcanzó a ingresar a calles de la colonia Tamaulipas, afectando a cerca de 15 familias. El desbordamiento abarcó aproximadamente 80 metros de longitud de la calle Venustiano Carranza, donde el agua cubrió parte de la vialidad y zonas peatonales.

Debido al riesgo que representa, personal de Protección Civil acordonó el área para evitar el ingreso de personas.

Canal de la Cortadura se Desborda e Inunda Colonias Aledañas. Foto N+

Noticia Relacionada: Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX

Autoridades Mantienen Vigilancia Ante Presencia de Cocodrilos

Afortunadamente, el nivel del agua ha comenzado a descender de manera gradual; sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia y piden a los vecinos permanecer atentos.

Los habitantes expresaron su preocupación por la aparición de cocodrilos en las calles, por lo que se exhorta a la población a reportar de inmediato cualquier avistamiento al número de emergencias 9-1-1, y no intentar capturarlos por cuenta propia, para evitar el riesgo de ataques.

Canal de la Cortadura en Tampico se Desborda; Piden Precaución por Cocodrilos

Historias Recomendadas: