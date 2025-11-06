Joven Músico Organiza “LodoFest” en Poza Rica para Llevar Alegría a Damnificados
Alfredo Arellano | N+
Un joven músico decidió llevar un momento de alegría, diversión y baile a las personas que lo perdieron todo en la reciente inundación en la ciudad de Poza Rica.
En la ciudad petrolera de de Poza Rica al norte de Veracruz, donde ya ha transcurrido casi un mes después de las inundaciones del pasado mes de octubre, los habitantes damnificados por el desbordamiento del Río Cazones siguen sacando lodo de sus viviendas. Pero la noche del miércoles vivieron un momento que al menos por un tiempo les hizo olvidarse de sus problemas.
Y es que durante la noche del pasado miércoles 6 de noviembre en Poza Rica se llevo acabo lo que los mismo habitantes denominaron como el “LodoFest”. Y es que un joven músico de 15 años, decidió cargar con sus instrumentos, bocinas e iluminación y llegar hasta la zona de la colonia Ignacio Allende que fue una de las más afectadas por las inundaciones, y de manera gratuita dar un momento de alegría, música y diversión a quienes lo perdieron todo.
Información en desarrollo…
