Familia Narra Cómo el Río Cazones Destruyó su Casa en Poza Rica; Se Enteraron por Mensaje

A un mes de las inundaciones en el municipio de Poza Rica, una familia que vive a la orilla del Río Cazones, narró cómo fue atravesar por la tragedia de perder su hogar hecho de láminas y madera. La noticia de que su vivienda se la había llevado la corriente, le llegó por medio de mensajes.

En la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, se encuentra asentada una familia justo a lado del río que desbordó el pasado 10 de octubre. La fuerte corriente que se presentó arrasó con todo a su paso, pero afortunadamente los integrantes lograron salir con vida; así lo cuenta Eliet, esposa, madre y damnificada.

En esta área estaba mi casa, el agua se la llevó, la arranco toda, solo quedaron unas laminas enterradas y lo vimos por unos videos de los vecinos, fue que nos dimos cuenta que no quedaba nada donde vivíamos

Eliet Cuadrado menciona, que dos días antes de que desbordara el río Cazones, comenzaron a monitorear su nivel, ya que las precipitaciones no cesaban. Debido de esto, lograron detectar cuando el río comenzó a salirse, alrededor de la 5:00 de la mañana, de ese viernes 10 de octubre.

Luego de enterarse mediante los vecinos de que ya no tenían un vivienda, un techo para sus hijos, por la fuerte corriente que tapó varias propiedades, Eliet contó lo que sintió en ese momento.

Fue un momento muy difícil para mi esposo y para mi, desolador el panorama que vimos por mensajes, de que ya no teníamos un techo a donde regresar

La familia narra que lograron salir a tiempo, ya que Protección civil los llevó a un lugar seguro. Mientras tanto, todos sus pertenencias fueron pérdida total, incluso las que guardaron con vecinos en casas hechas de material.

Mientras pasaban los días, la familia regresaba a la colonia Lázaro Cárdenas, para ver que podían rescatar de lo que había sido su hogar. La travesía era difícil por la mezcla de agua acumulada con lodo.Los padres ingresaban al agua con sus hijos en brazos, para después regresar al hospedaje temporal que tenían con un familiar, cuando caía la noche.

Nos tuvimos que ver en la necesidad de entrar a la colonia, tuvimos que entrar con los niños, el agua nos llegaba a la rodilla era agua con lodo

Damnificados construyen casa de madera improvisada tras inundaciones en Poza Rica

Derivado de las inundaciones, y al no contar con un lugar donde vivir, el esposo de Eliet construyó de manera improvisada y con donaciones, un cuarto hecho de láminas y madera en el mismo lugar, a un costado del río para tener un techo donde dormir. Esperan obtener ayuda por parte de autoridades, para ser reubicados ya que viven a la orilla del río Cazones, y temen que vuelva a desbordarse.

