Ambientalistas se Manifiestan por la Afectación a los Arrecifes con Escollera en Veracruz

Durante este fin de semana un grupo de ciudadanos se manifestaron en contra de lo que denominan es un ecocidio la construcción de una escollera el cual pone en grave peligro el arrecife conocido como “La Gallega”. Ana Fernanda León, estudiante de biología así se refirió a esta situación.

Ya perdimos una playa completa que fue playa norte y ahora en esta segunda fase ahora nos quieren quitar el arrecife "La Gallega".

Fueron aproximadamente un grupo de 150 personas las cuales se reunieron en la playa “La Bamba” ubicada en la ciudad de Boca del Rio, para manifestarse en contra de la construcción que pone en riesgo el ecosistema marino.

Creo que este proyecto no es necesario, lo que quieren hacer es un rompe olas para que los barcos estén más protegidos de los nortes, cuando justamente son los arrecifes quienes nos protegen de los nortes y creo que se debería poner más empeño en proteger a los arrecifes.

Ana Fernanda destacó que existe un grupo biólogos que se encuentran trabajando en la investigación de estos hechos y señalan que algunos arrecifes ya presentan daños por la presión antropogénica.

Los expertos señalan que los arrecifes son uno de los ecosistemas más importantes, y aquí en Veracruz tenemos la fortuna de tener arrecifes y corales enormes, comentaron que sería una lastima perderlos. Este domingo 9 de noviembre como parte de esta manifestación de los activistas, se realizaron algunas actividades a la orilla de la playa y dentro del mar.

Autoridades Clausuran Construcción en Playa de Boca del Río, Veracruz

Sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en la zona de hoteles del municipio de Boca del Río, se preparaba un terreno para iniciar una construcción. En el lugar se lograron observar avances del proceso edificación, incluso ya se había levantado una barda de más de dos metros de altura y que contaba con una extensión de 30 metros de largo dentro del área de playa.

Ambientalistas señalaron que esta obra fue planeada sin respetar el medio ambiente, toda vez que la construcción se encontraba dentro de zona federal sobre el área de playa, alterando con ello el ecosistema marino. En específico la anidación de tortugas que llegan a desovar a esta zona de la entidad veracruzana.

Tras varias denuncias de diversos grupos de activistas, en días pasados acudieron autoridades ambientales al punto para recorrer y tomar conocimiento acerca de la construcción que se inició en este punto de la ciudad de Boca del Río.

