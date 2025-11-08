Suspenden Operaciones Portuarias por Incendio de Embarcación en Muelle de Villa Allende

En el muelle de Permaductos Villa Allende en el sur de Veracruz, se registró el incendio del buque Blue Phoenix durante las primeras horas de este sábado 8 de noviembre. Según los primeros reportes se indico que dos remolcadores del puerto iniciaron tareas de combate al fuego, logrando controlar las llamas, durante más de una hora de esfuerzos fue que se logró controlar el incendio, sin embargo, tiempo después el fuego se reactivó al interior de la nave y por varias horas se trató de sofocar.

Elementos de Protección Civil, así como integrantes del grupo de Bomberos municipales, se dirigieron a la zona para atender y control el siniestro de la embarcación. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el fuego al interior del navío, tampoco si fue consecuencia de algún producto inflamable, cuestión que será investigada por las autoridades correspondientes.

se incendio buque Blue Phoenix en Villa Allende en el Sur de Veracruz. Foto: Mónica Ricardez | N+

Mientras tanto la Capitanía de Puerto decidió suspender las operaciones portuarias en los muelles de complejo petroquímico Pajaritos situado al sur de la entidad Veracruzana, mientras se efectuaron las tareas de control, sofocamiento y enfriamiento de la unidad marítima.

Las autoridades investigan el motivo que pudo originar estos hechos ocurridos en el sur del estado la madrugada de este día. Hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas o lesionadas derivado del incendio al interior del buque Blue Phoenix.

Incendio cerca de gasolinera causa alarma en Xalapa

Gran alarma se causó, la mañana del pasado viernes 7 de noviembre, cuando se registró un incendio en la prolongación Bugambilias del Fraccionamiento Dalias a un costado de una gasolinera. Causando preocupación entre los habitantes de la zona.

Debido a la situación fue necesaria la presencia de unidades de emergencia y como primeros respondientes arribaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo de los bomberos de Xalapa.

Video Incendio en Taller de Maquinaria Causa Alerta en la Prolongación Bugambilias de Xalapa | N+

El incendio se estaba registrando en las instalación interior de las instalaciones de un taller de maquinaria pesada, se reportó que los cuerpos de auxilio por varios minutos trabajaron para lograr controlar las llamadas, derivado de esta situación solo se reportaron daños materiales a un remolque y no hubo personas lesionadas.

Con información de Mónica Ricardez y Denisse López | N+

