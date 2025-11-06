Atacan a Disparos Vivienda en Acayucan al Sur de Veracruz; Esto se Sabe

La noche del miércoles 5 de noviembre se reportó una ataque a una vivienda presuntamente propiedad de un empresario en Acayucan, al sur de Veracruz. El inmueble fue atacada a balazos el hecho violento tuvo lugar sobre la calle Chiapas, casi esquina callejón Colima, de la colonia Chichihua.

Ls primeros reportes indican que presuntamente sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una unidad, detuvieron su marcha frente al inmueble y dispararon sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra de su fachada de la vivienda, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque a disparos no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños que se registraron en la fachada del edificio. Hasta el momento no se ha brindado mayor información por parte de las autoridades y se desconoce el motivo que originó este ataque.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones que ayuden a esclarecer este suceso violento ocurrido en Acayucan, Veracruz.

Ataque armado en taller mecánico deja un muerto y un herido en Álamo al norte de Veracruz

El pasado miércoles 5 de noviembre en Álamo, al norte del estado de Veracruz, un hecho violento se reportó en las instalaciones de negocio, el cual generó una fuerte movilización policíaca en la zona.

El ataque armado registrado fue contra un taller mecánico el cual dejó como saldo al menos una persona sin vida y una más con lesiones. Se reportó que el lesionado tuvo que ser trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque el taller fue asegurado por elementos estatales y municipales, sin que hasta este momento se haya reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos de violencia registrados la tarde de este miércoles cinco de noviembre en el municipio de Álamo, situado al norte del estado de Veracruz.

