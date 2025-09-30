Sujetos Armados Atacan a Balazos Fachada de una Casa en Minatitlán, Veracruz

En Minatitlán, al sur del estado de Veracruz sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos la fachada de una vivienda ubicada en la colonia La Bomba, durante la noche del lunes 29 de septiembre, situación que alertó a los habitantes de la zona.

Los habitantes de la zona indicaron haber percibido aproximadamente seis detonaciones de arma de fuego, cuyos disparos hicieron blanco en la fachada de una casa la cual se ubica en la esquina de las calles Benito Juárez y Altamirano de Minatitlán.

Los sujetos quienes realizaron los dispararos contra el inmueble, lograron escapar del lugar a bordo de la motocicleta huyendo con rumbo desconocido. Tras el reporte de los vecinos a las autoridades, minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho, acordonar la zona y proceder a realizar las diligencias correspondientes, como es la localización de indicios que ayuden a esclarecer este hecho violento ocurrido en el sur de la entidad veracruzana.

Hasta el momento las autoridades mantienen activas las averiguaciones en búsqueda de los autores materiales, Durante este ataque armado no se tuvo reporte de víctimas, ni personas lesionadas.

Atacan a disparos fachada de un antro en Poza Rica

La noche del pasado jueves 25 de septiembre se generó una intensa movilización en calles de Poza Rica debido a un presunto ataque armado contra un centro nocturno de la zona. Los reporte indicaron que sujetos armados dispararon contra la fachada del antro "Like", el cual se encuentra ubicado en la Av. 20 de noviembre y esquina con calle 10.

Se informó que el centro nocturno cuando ocurrió el ataque no se encontraba en servicio, por lo cual tampoco había trabajadores dentro establecimiento, por esta razón, no hay reporte de personas que hayan resultado con lesiones por este hecho. Minutos después de la agresión, elementos de seguridad arribaron al sitio, en la fachada del inmueble se pudieron contabilizar al menos 8 impactos de arma de fuego.

Con información de Mónica Ricardez y Carolina Ocampo | N+

