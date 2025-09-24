Sujetos Armados Asesinan a Disparos a Dos Personas en Río Blanco, Veracruz; Esto se Sabe

Este miércoles 24 de septiembre se informó que en la comunidad de Vicente Guerrero perteneciente al municipio de Río Blanco en la zona centro del estado de Veracruz, se registró un ataque armado que dejó como saldo dos personas sin vida.

En la zona tras este hecho violento se informó el despliegue de un fuerte operativo por parte de autoridades policíacas, para intentar dar con el paradero de quien o quienes efectuaron el ataque, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer datos alguna detención.

De acuerdo a los primeros reportes los víctimas iban caminando cuando de forma sorpresiva fueron atacados por sujetos armados que atentaron contra sus vidas accionando sus armas de fuego contra las víctimas, al dejarlos tendidos sobre la banqueta se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos al percatarse del ataque se alarmaron y dieron parte a las autoridades al número de emergencias 911, al lugar de los hechos elementos de seguridad para tomar conocimiento y realizar el acordonamiento correspondiente, en que elementos de la fiscalía se encargó de las diligencias y pesquisas correspondientes para lograr dar con las autores materiales del ataque armado.

Hallan un cuerpo sin vida en cañales de Ixtaczoquitlán, Veracruz

En el municipio de Ixtaczoquitlán, automovilistas reportaron el hallazgo de un hombre sin vida a la orilla de los cañales, en las inmediaciones de la autopista 150-D, este suceso violento ocurrió entre las comunidades de Buenavista y Sumidero en la región centro del estado de Veracruz.

La zona fue acordonada por la policía municipal y estatal, y la Fiscalía dio fe del deceso para después de realizar las diligencias correspondientes, para proceder a girar la orden del levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se espera sea identificado en las próximas horas.

