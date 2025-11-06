Camioneta con Pasajeros se Sale del Camino en Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa; Hay Heridos

Siete pasajeros resultaron lesionados la mañana de este jueves 6 de noviembre, en un accidente registrado en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, una camioneta de pasajeros de una empresa de autobuses foráneos se salió de la cinta asfáltica en el km 26, pasando Madisa. Pasajeros procedentes de los municipios de Agua Dulce y Las Choapas, resultaron con lesiones.

Noticia relacionada: Choque entre Autobús y un Vehículo Generan Carga Vehicular en la Carretera Veracruz-Xalapa

Conductores que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar y sacar a los heridos. También al lugar arribaron los cuerpos de emergencias, entre ellos elementos de Protección Civil para atender a los heridos, quienes se encargaron de abordarlos a las ambulancias disponibles para su atención médica. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los lesionados.

Mueren padre e hijo en accidente en tramo carretero Santa Fe - Paso del Toro

El pasado miércoles 5 de noviembre, se registró un accidente en el tramo carretero Santa Fe - Paso del Toro, donde perdieron la vida dos personas, quienes después fueron identificadas como padre e hijo.

Video: Mujer Pierde el Control de su Unidad y Termina Impactada Contra una Fachada Banderilla Veracruz

De acuerdo con los hechos, presuntamente el conductor perdió el control de la unidad y se habría impactado contra el muro de contención que se encuentra en el puente llamado el “Teterete”, ubicado sobre la autopista que comunica de Medellín de Bravo hacia Veracruz.



Se dio a conocer que se trataba de un hombre de aproximadamente 34 años de edad, quien circulaba a bordo de la unidad con su hijo de 11 años, ambos fallecieron de manera inmediata tras el fuerte impacto, quedando sus cuerpos tendidos fuera del automóvil sobre la vía de comunicación. Otro menor de edad que también viajaba en el vehículo accidentado, resultó con lesiones no graves y logró sobrevivir.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Alfredo Arellano | N+

LLZH