Mujeres con Bienestar 2025 Abre Registro: ¿Cómo Solicitar Nuevo Beneficio con mi Folio? Pasos

Ya está abierto el registro de Mujeres con Bienestar 2025 y para todas las beneficiarias que deseen obtener el nuevo beneficio, acá te decimos cómo solicitarlo en la página oficial del programa y cómo recuperar el folio, ya que es importante saber el número que te corresponde porque lo piden al momento de hacer la solicitud en línea en el Edomex.

Después de llevarse a cabo la dispersión del pago de Mujeres con Bienestar Edomex en octubre 2025, la Secretaría de Bienestar en el Estado de México redujo el rango de edad para formar parte del apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales. Además, te contamos cómo se hace el registro para las nuevas beneficiarias que son contactadas y ya cuentan con su número de folio.

Video: Realizan Nueva Jornada de Búsqueda a Más de un Mes de Desaparición de Kimberly Moya en Edomex

¿Qué registro de Mujeres con Bienestar hay en noviembre 2025?

A través de la página oficial de Mujeres con Bienestar se dio a conocer que las beneficiarias que forman parte del programa en el Edomex pueden solicitar el apoyo de telefonía e internet del Bienestar, el cual se otorga gratis durante 90 días.

Nota relacionada: ¿Vuelve el Apoyo Mujeres con Bienestar para Personas de 18 a 64 Años? Dan Anuncio Sobre Registro

Para activar este nuevo beneficio las beneficiarias de Mujeres con Bienestar deben entrar a la página y activar su conexión. Por ahora se desconoce el tiempo que va a durar abierto este trámite, pero te recomendamos hacerlo lo más pronto posible.

¿Cómo registrarme a la telefonía e internet de Mujeres con Bienestar 2025 en Edomex?

Para solicitar el apoyo de telefonía Bienestar, las mujeres deben entrar a la página oficial de Mujeres con Bienestar y seguir estos pasos:

Da clic en el apartado que dice "Activa tu conexión".

Ingresa los últimos 4 dígitos de número de cuenta y tu folio MB (viene en el sobre donde recibiste tu tarjeta Mujeres con Bienestar).

Selecciona "haz clic aquí".

Después, guarda el código que te mostró la página y descarga la aplicación PublifonApp.

Una vez instalada, escribe el código, acepta los términos y condiciones y listo.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?

Si no te acuerdas de tu número de folio, a continuación te mostramos tres formas en que lo puedes saber para que hagas tu registro a telefonía e internet del Bienestar en el Edomex.

Verifica el sobre en el que entregaron tu tarjeta Mujeres con Bienestar. Ahí puedes checar tu número de folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio.

Nota relacionada: Mañana Cae Pago Bienestar de 6,450 Pesos: ¿Qué Hombres y Mujeres de 18 a 64 Años Cobran Apoyo?

Con estos pasos la beneficiarias ya saben cómo checar el folio de Mujeres con Bienestar, para que lo puedan recuperar y así hagan el registro a telefonía e internet del Bienestar durante el mes de noviembre 2025.

Historias recomendadas: