Mañana Cae Pago Bienestar de 6,450 Pesos: ¿Qué Hombres y Mujeres de 18 a 64 Años Cobran Apoyo?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar sigue su marcha para los distintos beneficiarios y para este viernes 9 de noviembre 2025 varias personas van a recibir un pago de 6,450 pesos en su tarjeta, por eso acá te decimos qué hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad lo van a obtener.

En cuanto lo anunció la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en una nota te mostramos el calendario de pagos Bienestar noviembre 2025 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y hombres y mujeres de 30 a 64.

¿Qué hombres y mujeres de 18 a 64 años cobran pago Bienestar de 6,450 pesos el 7 de noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario Bienestar de noviembre 2025, el apoyo que paga 6,450 pesos este viernes es el programa de Sembrando Vida, el cual tiene a beneficiarios de 18 años de edad en adelante.

Sembrando Vida es un programa que busca rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades. El depósito se hará a través de las Tarjetas de Bienestar y sin importar el apellido de los beneficiarios, pues el objetivo es que todos los hombres y mujeres inscritos a este apoyo reciban su dinero.

¿Dónde darán pago Bienestar de 6,450 pesos este 7 de noviembre 2025?

Actualmente, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida 2025 está conformado por más de 400 mil personas, de las cuales el 67 por ciento son hombres y el 33% mujeres. El programa está presente en 1,060 municipios y casi 9 mil ejidos de los siguientes 24 estados de México:

Campeche Chiapas Chihuahua Colima Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar va a terminar hasta el próximo 27 de noviembre 2025. Será hasta entonces cuando todos los adultos mayores, hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, madres solteras, discapacitados y mujeres de 60 a 64 años reciban su último apoyo económico del año.

