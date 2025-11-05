Últimos Días de Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64: Requisitos para Recoger

Después de varias semanas de dispersión entramos a los últimos días de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad, y si hiciste registro y aún no la tienes, acá te decimos los requisitos para recoger y los pasos a seguir dentro de la página oficial para que sepas fecha y hora en que toca recibirla en noviembre 2025.

La demanda que tiene este programa es tanta que en una nota ya te dijimos cómo saber si ya está lista tu Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar. De igual forma te aclaramos si debes activarla para recibir tus pagos bimestrales de 3 mil pesos y qué hacer en caso de que no puedas recogerla el día que te corresponde.

¿Cuándo es el último día de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

La entrega de Tarjetas Bienestar para mujeres de 60 a 64 años termina el próximo lunes 10 de noviembre 2025, eso quiere decir que las personas todavía tienen algo de tiempo para que acudan a su Módulo del Bienestar más cercano y recojan su medio de pago.

Para evitar ir en vano, acá te dejamos el link de la página del Bienestar mujeres de 60 a 64 anos, para que cheques si te toca entrega de tarjeta de Bienestar en noviembre 2025 Solo tiene que ingresar tu CURP y activar la casilla "no soy un robot".

Requisitos para recoger la Tarjeta de Bienestar Mujeres 60 a 64 años?

Si te llegó mensaje de texto, correo electrónico o la página del Bienestar te dio lugar y fechar que recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en noviembre 2025, los documentos que debes llevar a tu cita son los siguientes:

Comprobante de trámite (talón morado que recibiste al hacer tu registro).

Identificación oficial vigente en original y copia.

Una vez concluida la entrega de tarjetas, se espera que el primer pago de la Pensión Bienestar Mujeres de 60 a 64 años de edad llegue a finales de noviembre e inicios de diciembre 2025, por eso es importante que todas las personas que hicieron con éxito su registro chequen el estatus de su credencial.

