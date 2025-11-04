¿Habrá Registro de CONAVI en Noviembre 2025? En Esta Etapa Va el Programa de Vivienda Bienestar

Muchas personas interesadas en hacer el tercer registro de la CONAVI se preguntan si habrá inscripciones en noviembre 2025, y acá te contamos si abrirán este mes y cómo va el proceso del programa de Vivienda para el Bienestar 2025.

Hace algunas semanas, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció la suspensión de la tercera etapa de registro, que estaba agendada para iniciar el 20 de octubre de 2025, por la emergencia que provocaron las lluvias en México.

Por esta razón, hombres y mujeres que desean hacer su solicitud para adquirir una casa a precio accesible continúan pendientes para saber cuándo podrán hacer su registro al programa de Vivienda para el Bienestar 2025.

Video. Infonavit Supervisa Construcción de las Viviendas del Bienestar

¿Habrá registro CONAVI en noviembre 2025?

Hasta el momento, CONAVI no ha informado las fechas del tercer registro de 2025, sin embargo se espera que entre los meses de noviembre y diciembre se abran los módulos para que las personas puedan hacer su solicitud.

Noticia relacionada. Resultados CONAVI: ¿Cuándo Inician Visitas Domiciliarias de Vivienda Bienestar?

"Queremos informarte que debido a que nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Bienestar se encuentran realizando censos y labores de apoyo en las zonas afectadas por las recientes contingencias, esta etapa se reprogramará hasta nuevo aviso", se indica en un video en redes sociales.

Debido a que la tercera etapa de registro de CONAVI se reprogramará hasta nuevo aviso, las personas interesadas deben mantenerse al pendiente de la página del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) que actualizará la información de los módulos donde se realizarán las inscripciones.

¿Cómo va el proceso de registro de CONAVI?

A finales de octubre 2025, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció el listado de preseleccionados del programa de Vivienda para el Bienestar 2025 de la segunda etapa de registro.

Noticia relacionada. ¿Cuánto cuestan las casas de CONAVI? Este es su Valor Comercial y en Programa de Vivienda 2025

Video. Requisitos para Inscribirse al Programa Vivienda para el Bienestar

De esta manera, las personas que fueron elegidas están recibiendo visitas a sus domicilios por parte del personal de CONAVI para continuar con su inscripción y en caso de cumplir con todos los requisitos serán seleccionados para adquirir un departamento o casa del Bienestar.

En el caso de las personas que hicieron el registro en la primera etapa, éstos ya se encuentran en el proceso final y se espera que pronto se den a conocer los resultados de los solicitantes seleccionados.

Historias recomendadas