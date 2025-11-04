Bienestar Da 6,450 Pesos a Hombres y Mujeres Mayores de 18 Años en Noviembre: ¿Cuándo Cae Apoyo?

La Secretaría de Bienestar dará un apoyo de 6,450 pesos a hombres y mujeres mayores de 18 años en los próximos días, y acá te decimos cuándo cae el depósito en noviembre 2025 para que estés pendiente del saldo de tu tarjeta para poder cobrar este beneficio.

Es mes de pago para millones de beneficiarios de las pensiones, y este lunes Ariadna Montiel Reyes dio a conocer el calendario del Bienestar de noviembre-diciembre 2025, con lo que se confirmó qué apellidos cobran del 3 al 7 de noviembre y los montos de los apoyos económicos.

Video. Claudia Sheinbaum Supervisa Entrega de Apoyo de 20 Mil Pesos a Afectados en Veracruz y Puebla

¿Cuándo depositan apoyo del Bienestar de 6,450 pesos?

Hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán un depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar de 6,450 pesos el próximo viernes 7 de noviembre de 2025, sin importar la letra inicial de su primer apellido.

Noticia relacionada. ¿Qué Programas Bienestar Dan Pago del 3 al 7 de Noviembre? Estos Apoyos Depositan Esta Semana

Esto de acuerdo con el calendario del Bienestar noviembre 2025, presentado por Ariadna Montiel Reyes, por lo que a partir de este día podrán hacer uso de su apoyo económico, ya sea retirando el dinero o utilizando la tarjeta en los establecimientos que cuentan con terminal bancaria.

¿Qué programa del Bienestar paga 6,450 pesos?

Las mujeres y hombres de 18 años y más que recibirán el apoyo de 6,450 pesos este viernes 7 de noviembre de 2025 son los beneficiarios de Sembrando Vida, programa que busca rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

Noticia relacionada. Inicia Pago de Pensión Bienestar 30 a 64 Años de $3,200: Estos Días Cobran Mujeres y Hombres

Además del apoyo económico que se deposita directamente en la tarjeta del Bienestar de cada beneficiario, se otorgan ayudas en especie para la producción agroforestal y pueden ser plantas y semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas, y viveros y Centros de Formación.

Actualmente, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida Bienestar 2025 está conformado por más de 400 mil personas, de las cuales el 67% son hombres y el 33% mujeres. El programa está presente en 24 estados de México, en 1,060 municipios y casi 9 mil ejidos.

Historias recomendadas