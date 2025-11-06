¿Cuándo Dan Apoyo Bienestar de 40,000 y 70,000 Pesos para Vivienda? Confirman Día en Noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en noviembre de 2025 se realizará la entrega del apoyo Bienestar de 25,000, 40,000 y 70,000 pesos para la vivienda, por lo que si estás a la espera de recibirlo, acá te decimos cuándo lo darán.

En La Mañanera del Pueblo de este jueves 6 de noviembre, la mandataria explicó que la distribución del segundo monto para las familias mexicanas que resultaron afectadas por las lluvias está a punto de ser otorgado a las personas.

¿Cuándo entregan apoyo de 40,000 y 70,000 pesos para vivienda?

Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo lunes 10 de noviembre de 2025 comenzará la distribución del segundo apoyo del Bienestar, que es de 25,000, 40,000 y 70,000 pesos, para los afectados de las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Esto como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, el cual contempla un primer apoyo de 20 mil pesos, los cuales comenzaron a repartirse desde el pasado 22 de octubre de 2025.

Además de la entrega de un vale de enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un vale de Canasta Alimentaria para todas las familias que resultaron afectadas por las lluvias en octubre.

¿Quiénes recibirán apoyo de 70 mil pesos para vivienda?

La entrega del segundo apoyo del Bienestar depende del daño que tuvo la vivienda durante las lluvias e inundaciones de las semanas pasadas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

25,000 pesos : Para las familias con afectación media en su vivienda

: Para las familias con afectación media en su vivienda 40,000 pesos : Para las familias con afectación mayor en su vivienda

: Para las familias con afectación mayor en su vivienda 70,000 pesos: Para las familias que sufrieron pérdida total de su vivienda

Esta clasificación fue determinada por los servidores de la nación que realizaron el censo del Bienestar directamente en las casas de las familias afectadas por esta tragedia que dejó 80 personas fallecidas.

