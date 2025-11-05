Apoyo al Desempleo Bienestar 2025: ¿Cuándo Entregan Tarjetas con 3,000 Pesos? Fechas

Si te inscribiste en la convocatoria del Apoyo al Desempleo para el Bienestar del Estado de México, mantente atento a las fechas, porque habrá entrega de tarjetas en noviembre de 2025. En N+ te decimos cuándo y cuánto recibirás.

El gobierno encabezado por Delfina Gómez dio a conocer que este apoyo económico está dirigido a personas mayores de 18 años que habitan en el Estado de México, quienes hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses, por situaciones o causas ajenas a su voluntad.

De modo que tras el cierre del registro del Seguro del Desempleo 2025 y publicación de la lista, este mes tendrán lugar las entregas de tarjetas a beneficiarios. Durante la primera distribución se otorgaron 289 documentos.

Video: Incertidumbre Laboral Provoca Ansiedad y Estrés en Personas de Baja California

¿Cuándo Habrá Entrega de Tarjetas del Apoyo al Desempleo para el Bienestar en Edomex?

La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México detalló que de un total de 7 mil 610 beneficiarios recibirán dos apoyos de 3 mil pesos, mientras que 464 personas en situación de mayor vulnerabilidad recibirán en total 9 mil pesos, es decir tres pagos de 3 mil pesos.

Las entregas se realizarán en dos municipios distintos. Este viernes 7 de noviembre se hará una distribución de tarjetas del programa en Ixtapaluca, y el lunes 10 de noviembre se hará en Ecatepec.

Las personas que se deben presentar por su tarjeta son aquellas cuyos nombres fueron publicados en el Listado de la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México durante el mes de septiembre.

En la convocatoria se había establecido que el recurso monetario se distribuiría de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada y liquidez del ejercicio fiscal 2025.

¿Cuáles eran los requisitos para ser beneficiario del Apoyo al Desempleo para el bienestar en 2025?

De acuerdo con las bases del programa, publicadas por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, los solicitantes deben cumplir con 4 requisitos fundamentales para ser acreedores al programa:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización Tener 18 años en adelante Habitar en el Estado de México Presentar condición de empleo

Aquellas personas que cumplían los requisitos debieron inscribirse entre el 4 y 15 de agosto de 2025 mediante dos modalidades: en línea o directamente en los Módulos del Bienestar.

Video: Desempleo y Comercio Informal Aumentaron Este 2025 en Veracruz

