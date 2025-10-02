¿Cerró el Registro al Seguro de Desempleo 2025 Edomex? Lista de Resultados y Cuándo Pagan Apoyo

Desde el pasado mes de agosto estuvo abierto el registro para solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 en el Edomex, y debido a que se trató de una ayuda para hombres y mujeres de 18 años en adelante, acá te decimos si aún es posible inscribirse en octubre, el link para checar los resultados con la lista de beneficiarios y cuándo podrían depositar el pago del seguro de hasta 15 mil pesos.

Para que no hubiera dudas en el registro, en una nota te dijimos quiénes pueden pedir el apoyo por desempleo 2025 en el Edomex y todos los requisitos que se deben cumplir para hacer la solicitud.

¿Ya cerró el registro al apoyo por desempleo 2025 en Edomex?

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría del Trabajo en el Estado de México, el registro al seguro de desempleo Bienestar se pudo hacer durante la primera quincena de agosto 2025. En octubre y en lo que resta del año ya no es posible solicitar el apoyo de hasta 15 mil pesos.

Todas las personas que estén interesadas en obtener el apoyo Bienestar de la Secretaría del Trabajo Edomex, van a tener que esperar a que se lance la siguiente convocatoria, que será hasta el 2026.

Link para checar resultados del Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025

Desde el pasado martes 30 de septiembre 2025, la Secretaría del Trabajo del Estado de México publicó los resultados con la lista de beneficiarios del seguro por desempleo. Para checar el listado hay que entrar a este link: https://strabajo.edomex.gob.mx/sites. Solo necesitas tu número de folio para saber si recibirás el apoyo.

¿Cuándo pagan el Apoyo Desempleo Bienestar 2025 Edomex?

Por ahora se desconocen las fechas exactas en que la Secretaría del Trabajo va a comenzar la dispersión del seguro. Por ahora lo único que se sabe es que a cada beneficiario se le entregará de uno a cinco apoyos mensuales de 3 mil pesos cada uno, a través de una tarjeta del programa.

Los beneficiarios deberán estar pendientes de la fecha, hora y lugar al que deberán acudir por su tarjeta del Apoyo al Desempleo para el Bienestar. Posteriormente habrá que activar el medio de pago para poder empezar a cobrar el seguro en el Edomex.

