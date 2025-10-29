Resultados Seguro de Desempleo CDMX 2025: ¿Cómo Revisar Lista de Folios Aceptados al Apoyo?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dio a conocer los resultados del programa Seguro de Desempleo CDMX 2025, por lo que acá te decimos cómo revisar la lista de folios aceptados para recibir el apoyo durante el tercer trimestre del año.

Fue el pasado 9 de septiembre, cuando se realizó el tercer registro del año del apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años, que fueron separados de su trabajo formal de manera temporal o definitiva, a quienes se les entrega un apoyo de más de 10 mil pesos para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal.

Por ello, después de varios días de espera, por fin se publicaron los resultados de Seguro de Desempleo 2025 para que las personas que hicieron su solicitud ya pueden conocer si serán beneficiarios de este programa.

Link de la lista de folios aceptados al Seguro de Desempleo CDMX

Si realizaste tu registro para el tercer trimestre, puedes consultar los resultados Seguro de Desempleo en este link. Ahí te aparecerá el listado completo de folios que fueron aceptados para recibir más de 10 mil pesos por tres meses.

Para que no pierdas tiempo buscando en cada columna tu número, puedes encontrar tu folio fácilmente, presionando las teclas Ctrl + F o Command + F y escribiendo tu número en el campo de búsqueda.

En caso de que aparezca tu folio en el listado, esto quiere decir que fuiste aceptada o aceptado y podrás continuar el proceso para recibir el apoyo del Seguro de Desempleo CDMX, por lo que deberás revisar regularmente tu correo electrónico y las publicaciones en la página web de la Secretaría para conocer el estado de tu pago.

¿Cómo obtener pago de 10 mil pesos del Seguro de Desempleo CDMX?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorga un apoyo a hombres y mujeres de 18 a 64 años de 3,439.46 pesos mensuales, el cual se puede recibir hasta en tres ocasiones, lo cual hace un total de más de 10 mil pesos. Sin embargo para obtener el segundo y tercer pago, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos de permanencia, que son los siguientes:

1 curso terminado y acreditado

1 carta de envío firmada por un consejero del empleo

Hacer 2 postulaciones a empleos

Evidencia de registro al SNE

Para poder cobrar el apoyo, las mujeres y hombres de 18 a 64 años deben acudir por su orden de pago o cheque y cobrarlo en las instituciones bancarias designadas, presentando una identificación oficial vigente y su orden de pago referenciado. Los beneficiarios cuentan con 15 días para efectuar el cobro.

