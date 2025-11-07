Emiten Aviso Especial por Frío Extremo en CDMX del 9 al 11 de Noviembre 2025 con Hasta 2 Grados

Emiten Aviso Especial por Frío Extremo de hasta 2 Grados en CDMX del 9 al 11 de Noviembre 2025
El frío no da tregua en la Ciudad de México; Protección Civil capitalino emitió un aviso especial por descenso de temperatura en la capital del país para los próximos días; en N+ te decimos cuántos grados se espera que bajen los termómetros.
¿Qué temperaturas se esperan en noviembre en CDXM?
De acuerdo con autoridades capitalinas, del domingo 9 y hasta el próximo martes 11 de noviembre de 2025 se prevén temperaturas mínimas de 2 a 6 grados en zonas altas del sur y poniente, así como temperaturas de 8 a 11 grados en la zona del valle.
⚠️🥶 Aviso especial por descenso de temperatura en la Ciudad de México. La noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre se prevé marcado descenso de temperatura en la #CiudadDeMéxico, con mínimas entre 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11°C en la zona… pic.twitter.com/3UKKhymoB1— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025
En tanto que las temperaturas máximas esperadas para los próximos días en la Ciudad de México se espera que oscilen entre los 15 y 17 grados para el lunes y de 20 a 22 grados para el martes.
Prevén lluvias ligeras y vientos helados
Además, las autoridades capitalinas advierten de posibles lluvias ligeras y vientos fríos con rachas fuertes.
Recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas
- Vístete con el método de la cebolla, cúbrete con varias prendas; no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.
- Evita utilizar doble media o calcetín porque se bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana.
- Protégete el rostro, la cabeza, manos y orejas.
- Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras.
- Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo, mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule mejor su temperatura.
- Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz.
- Evita los cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie.
- Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos.
- En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.
- Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores.
- Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas.
- Protege a tus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío.
- En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío hacen que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado.
¿Por qué no se recomienda el uso excesivo de calentadores o anafres?
Autoridades exhortan a la población a tomar precauciones y evitar el uso de calentadores o anafres en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes por intoxicación, pero las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando en la prevención.
