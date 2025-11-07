Emiten Aviso Especial por Frío Extremo en CDMX del 9 al 11 de Noviembre 2025 con Hasta 2 Grados

El frío no da tregua en la Ciudad de México; Protección Civil capitalino emitió un aviso especial por descenso de temperatura en la capital del país para los próximos días; en N+ te decimos cuántos grados se espera que bajen los termómetros.

¿Qué temperaturas se esperan en noviembre en CDXM?

De acuerdo con autoridades capitalinas, del domingo 9 y hasta el próximo martes 11 de noviembre de 2025 se prevén temperaturas mínimas de 2 a 6 grados en zonas altas del sur y poniente, así como temperaturas de 8 a 11 grados en la zona del valle.

⚠️🥶 Aviso especial por descenso de temperatura en la Ciudad de México. La noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre se prevé marcado descenso de temperatura en la #CiudadDeMéxico, con mínimas entre 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11°C en la zona… pic.twitter.com/3UKKhymoB1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

En tanto que las temperaturas máximas esperadas para los próximos días en la Ciudad de México se espera que oscilen entre los 15 y 17 grados para el lunes y de 20 a 22 grados para el martes.

Prevén lluvias ligeras y vientos helados

Además, las autoridades capitalinas advierten de posibles lluvias ligeras y vientos fríos con rachas fuertes.

Recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Vístete con el método de la cebolla, cúbrete con varias prendas; no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres. Evita utilizar doble media o calcetín porque se bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana. Protégete el rostro, la cabeza, manos y orejas. Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal. Come frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras. Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo, mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule mejor su temperatura. Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz. Evita los cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie. Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos. En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados. Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores. Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas. Protege a tus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío. En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío hacen que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado.

¿Por qué no se recomienda el uso excesivo de calentadores o anafres?

Autoridades exhortan a la población a tomar precauciones y evitar el uso de calentadores o anafres en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes por intoxicación, pero las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando en la prevención.

