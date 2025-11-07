Alerta Amarilla por Frío en CDMX; Estas son las Seis Alcaldías con Temperaturas Más Bajas

Las bajas temperaturas seguirán en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos en qué alcaldías se espera mucho frío hoy, 7 de noviembre de 2025.

Cabe destacar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una Alerta Amarilla por frío para hoy, por lo que debes tomar precauciones.

Para este viernes, la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C), se prevé ambiente cálido a caluroso con cielo despejado y sin lluvia.

Alerta amarilla por frío en CDMX

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías, que tendrán las temperaturas más bajas, de entre 4 y 6 grados, estas son:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

También, soplarán vientos del Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas de mañana sábado, 8 de noviembre, podría registrar 10ºC por lo que para la madrugada de mañana el ambiente estará frío a muy frío, principalmente en zonas serranas del sur y poniente.

