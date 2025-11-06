Viene Frente Frío 13 a México: Ocasionará Heladas de hasta -15 Grados y Lluvias "Muy Fuertes"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) alertó por la llegada de un nuevo frente frío al país que, junto a su masa de aire ártica asociada, ocasionará lluvias y un descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico de clima extendido a 96 horas del SMN, el sábado 8 de noviembre el frente frío número 13 en combinación con una vaguada polar se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, generando vientos fuertes en dichas regiones.

Mientras que para el domingo y lunes dicho sistema frontal se desplazará gradualmente a través del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano.

La masa de aire ártica asociada al frente frío número 13 propiciará posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de Norte "muy fuerte" a intenso con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas de 70 a 90 por hora en algunas zonas costeras.

Así se moverá el termómetro por ingreso de frente frío 13

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán que el termómetro descienda en los siguientes estados al término de este fin de semana:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Coahuila y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados habrá lluvias "muy fuertes" por frente frío 13?

En tanto que el frente frío provocará lluvias fuertes con "puntuales muy fuertes" de hasta 75 milímetros en:

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (norte y oeste)

Tabasco (oeste y sur)

Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de hasta 50 milímetros en:

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Tamaulipas (regiones Sur y Mante)

Campeche (suroeste)

