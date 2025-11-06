Reportan Explosión en Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta de Pemex, en Campeche

La tarde de este jueves 6 de noviembre de 2025 se registró una explosión en el Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta de Petróleos Mexicanos (Pemex), complejo ubicado en Campeche.

Tras el incidente, servicios de emergencia se dirigieron a la localidad perteneciente al municipio de Carmen para atender el siniestro.

De acuerdo con el reporte preliminar de la empresa, el incidente se derivó de una fuga en el cabezal de gas natural de retorno, la cual ha sido controlada.

Descartan riesgo para la población

Por lo anterior, la Dirección Municipal de Protección Civil de Carmen informó que no existe riesgo para la población.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; no obstante, las autoridades pidieron a la población local seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados por medios oficiales.

¿Qué es el Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta?

El Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta (CPTGA) de Pemex es un complejo en el que se recomprime el gas amargo proveniente de las plataformas marinas localizadas en la Sonda de Campeche hacia los Centros Procesadores de Gas ubicados en el sureste mexicano.

Dicho complejo inició operaciones el 18 de marzo de 1983, en la comunidad de Atasta, cerca del tramo carretero Ciudad del Carmen-Villahermosa.

Por su importancia estratégica, ubicación geográfica e infraestructura de manejo de hidrocarburos, recibe diariamente 900 millones de pies cúbicos de gas amargo marino y condensado.

