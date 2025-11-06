Audiencia en EUA Sobre el T-MEC se Retrasa dos Semanas Para Escuchar a Sectores Productivos

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó que la audiencia sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá fue reprogramada del 17 de noviembre al 3 de diciembre. El funcionario hizo el anuncio durante una entrevista con la cadena Fox News.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos modificó el calendario del evento diseñado para recibir las inquietudes de los sectores productivos estadounidenses sobre el acuerdo trilateral. El ajuste proporciona 16 días adicionales entre la fecha original y la nueva programación establecida.

El objetivo de la audiencia es que los diferentes sectores económicos de Estados Unidos expongan sus preocupaciones y posicionamientos respecto al tratado comercial que vincula a las tres naciones norteamericanas. La información también fue reportada por la agencia de noticias Reuters.

El cambio de fecha permite a los representantes de los sectores productivos contar con más tiempo para preparar sus presentaciones ante la autoridad comercial estadounidense. La audiencia forma parte de los procesos de consulta que realiza la oficina con los actores económicos del país sobre los tratados vigentes.

