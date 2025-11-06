México Rechaza Declaración de Perú de Persona Non Grata a Presidenta Sheinbaum

El Gobierno de México emitió un posicionamiento rechazando la declaración de persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó esta medida como basada en planteamientos falsos.

La dependencia mexicana señaló que México no ha intervenido de ninguna forma en los asuntos internos del Perú. La cancillería reafirmó el apego del país a sus principios normativos de política exterior y su tradición diplomática.

Una de las razones de la tensión diplomática fue la decisión de México de otorgar asilo político a la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino. El Gobierno mexicano defendió que esta concesión se realizó en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el derecho internacional sobre asilo político resulta vinculante tanto para México como para Perú. La postura mexicana sostiene que la decisión de asilo se tomó conforme a los marcos jurídicos internacionales que ambas naciones deben respetar.

En su comunicado, la cancillería mexicana recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el asilo político constituye un acto pacífico y humanitario. Según este principio internacional, ningún Estado puede considerar el otorgamiento de asilo como un acto inamistoso.

