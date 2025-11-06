De Hermosillo a Uruapan: en Fotos, Marchas por Justicia y Paz Recorren México Hoy
A casi una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán y la explosión en la tienda Waldo´s en Hermosillo, Sonora, hoy se unieron cientos de voces en demanda de justicia
El 1 de noviembre, Día de Muertos, en Uruapan, Michoacán y en Hermosillo, Sonora, sus habitantes compartían una tragedia: el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la explosión de una tienda Waldo´s.
A casi una semana de ambos hechos, tanto en Uruapan como en Hermosillo la gente ha salido a las calles en varias ocasiones en demanda de justicia por las 24 víctimas, hasta el momento, del incendio, y por el alcalde de Uruapan, asesinado.
Justicia por Carlos Manzo
En Morelia, Michoacán. Este jueves 6 de noviembre 2025, decenas de personas marcharon por calles de la capital en demanda de paz para el estado y justicia para Carlos Manzo.
Con sombreros y en silencio
Vestidos de blanco y con sombreros, la gente pidió justicia para Manzo, el primer edil independiente que llegó al cargo por esta vía a través del "Movimiento del Sombrero".
Finalmente, la gente colocó veladoras e imágenes del "alcalde del sombrero", en la puerta principal del Palacio de Gobierno de Michoacán.
Justicia por víctimas en Waldo´s
En tanto, en Hermosillo, estudiantes y ciudadanos en general recorrieron las calles para protestar por la explosión en la tienda que dejó 24 muertos, hoy la más reciente víctima, don Marco de 81 años.
Vestidos de negro y con fotos
Vestidos de negro y con fotos de las personas que murieron en el incendio, la gente se reunió en las escalinatas de la Universidad de Sonora.
En homenaje, familiares, amigos y estudiantes, pusieron una ofrenda en el lugar del siniestro con el número 24, el saldo hasta el momento que ha dejado el incendio.
Para recordar a las víctimas por quien se pidió justicia, también se pusieron sus fotos para que no se olviden sus rostros, gritaban las personas, a la voz de:
No fue un accidente, fue negligente
