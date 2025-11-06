De Hermosillo a Uruapan: en Fotos, Marchas por Justicia y Paz Recorren México Hoy

El 1 de noviembre, Día de Muertos, en Uruapan, Michoacán y en Hermosillo, Sonora, sus habitantes compartían una tragedia: el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la explosión de una tienda Waldo´s.

A casi una semana de ambos hechos, tanto en Uruapan como en Hermosillo la gente ha salido a las calles en varias ocasiones en demanda de justicia por las 24 víctimas, hasta el momento, del incendio, y por el alcalde de Uruapan, asesinado.

Protestas hoy en Uruapan y Hermosillo en demanda de justicia. Foto: N+

Justicia por Carlos Manzo

En Morelia, Michoacán. Este jueves 6 de noviembre 2025, decenas de personas marcharon por calles de la capital en demanda de paz para el estado y justicia para Carlos Manzo.

Protestan por homicidio de Carlos Manzo en calles de Morelia. Foto: N+

Con sombreros y en silencio

Vestidos de blanco y con sombreros, la gente pidió justicia para Manzo, el primer edil independiente que llegó al cargo por esta vía a través del "Movimiento del Sombrero".

Protesta por asesinato de alcalde de Uruapan, Michoacán. Foto: N+

Protestas por homicidio de Carlos Manzo. Foto: N+

Finalmente, la gente colocó veladoras e imágenes del "alcalde del sombrero", en la puerta principal del Palacio de Gobierno de Michoacán.

Protestas por homicidio de Carlos Manzo. Foto: N+

Justicia por víctimas en Waldo´s

En tanto, en Hermosillo, estudiantes y ciudadanos en general recorrieron las calles para protestar por la explosión en la tienda que dejó 24 muertos, hoy la más reciente víctima, don Marco de 81 años.

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

Vestidos de negro y con fotos

Vestidos de negro y con fotos de las personas que murieron en el incendio, la gente se reunió en las escalinatas de la Universidad de Sonora.

Protestas hoy en Hermosillo por incendio en tienda. Foto: N+

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

En homenaje, familiares, amigos y estudiantes, pusieron una ofrenda en el lugar del siniestro con el número 24, el saldo hasta el momento que ha dejado el incendio.

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

Para recordar a las víctimas por quien se pidió justicia, también se pusieron sus fotos para que no se olviden sus rostros, gritaban las personas, a la voz de:

No fue un accidente, fue negligente

Protesta en Hermosillo hoy por incendio en Waldo´s. Foto: N+

