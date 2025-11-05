Los Huracanes Más Poderosos de 2025: ¿Cuántos Alcanzaron la Máxima Categoría Este Año?

La temporada de ciclones tropicales 2025 ha tenido una intensa actividad en los océanos Pacífico y Atlántico. Te decimos cuántos huracanes alcanzaron la máxima categoría este año.

Cabe recordad que la temporada de ciclones tropicales está por concluir el próximo 30 de noviembre en ambos litorales del país.

Durante esta temporada, se pronostica la formación de entre 29 y 37 sistemas ciclónicos, lo que representa una actividad dentro del rango habitual, aunque hay algunos fenómenos que alcanzaron gran intensidad.

¿Cuántos huracanes alcanzaron la máxima categoría?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical puede clasificarse según la velocidad de sus vientos en tres fases:

Depresión tropical: Que implica vientos de hasta 62 km/h.

Tormenta Tropical: Presenta vientos de entre 63 y 118 km/h.

Huracán: Con vientos que superan los 119 km/h.

Cabe señalar que los huracanes se miden con la escala Saffir-Simpson, que los divide en categorías del 1 al 5, que esta última es la más destructiva, con vientos mayores a 250 km/h.

Huracanes en el Pacífico

En el Pacífico se han registrado los huracanes:

Barbara, Octave, Gil, Henriette y Lorena de categoría 1.

Narda y Priscilla, de categoría 2.

Flossie de categoría 3.

Los huracanes con la máxima categoría son: Erick y Kiko, categoría 4.

Huracanes en el Atlántico

Mientras que en el Atlántico se formaron los huracanes:

Imelda, de categoría 2.

Gabrielle, categoría 4.

Los huracanes con las máxima categoría son: Erin, Humberto y Melissa, categoría cinco.

