Luna Llena Activa Vigilancia Adicional en la Frontera de Texas con México

Este miércoles 5 de noviembre habrá luna llena, considerada una superluna por coincidir con el punto de mayor proximidad del satélite a la Tierra.

Se observará con apariencia ligeramente mayor y con mayor luminosidad debido a su posición más cercana en este ciclo.

Por ello, y de acuerdo con autoridades fronterizas, estas fases nocturnas son consideradas un factor operativo en los despliegues de vigilancia en algunas zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, debido a que personas que intentan cruzar de manera irregular suelen aprovechar la luz lunar para tener mayor visibilidad sin recurrir a linternas u otras herramientas que puedan delatarlas.

Al respecto Adam Hershberger, comandante de guardia en la estación de la Patrulla Fronteriza de Presidio, indicó:

La mayoría de los grupos aprovechan la luz de la luna para cruzar el desierto. Por eso, durante los ciclos de luna llena, se registra un aumento del tráfico. Esta es una de las zonas más oscuras que se pueden encontrar, ya que no hay iluminación urbana, por lo que necesitan la luz de la luna para orientarse

Patrulla Fronteriza despliega recursos adicionales y agentes

Ante estas condiciones, la Patrulla Fronteriza despliega recursos adicionales y agentes en zonas donde se registra mayor movilidad, apoyándose en infraestructura tecnológica como torres móviles con radar, cámaras de visión nocturna, sistemas automatizados y herramientas que integran Inteligencia Artificial.

Las autoridades reiteran el riesgo para quienes intentan ingresar por zonas desérticas, debido a las condiciones climáticas, largas distancias y no dejarse engañar por personas que a prometen a migrantes acceso a Estados Unidos.

“No vale la pena venir aquí y arriesgar la vida para intentar llegar”, aseguró el comandante de guardia en la estación de la Patrulla Fronteriza de Presidio.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Pablo Narcia

LECQ