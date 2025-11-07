Identifican a ‘El Botox’ como el líder de ‘Los Blancos de Troya’; Así su Historia Criminal

En 2023, César Alejandro Sepúlveda Arellano, ‘El Botox’, fue incluido en la lista de objetivos prioritarios por parte de la Fiscalía de Michoacán tras el asesinato del fundador de autodefensas, Hipólito Mora. Fue entonces que la Fiscalía del estado ofreció una recompensa de cien mil pesos por su localización y detención.

Las autoridades estadounidenses identifican a ‘ El Botox’ como el líder de ‘Los Blancos de Troya ’, grupo criminal aliado de ‘ Los Viagras ’

como el líder de ’, grupo criminal aliado de ‘ ’ Además de ser uno de los principales extorsionadores de los limoneros de Michoacá, y responsables del homicidio del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo.

Historia criminal de 'El Botox'

Años atrás, en agosto 2018, el líder del cártel ‘Los Blancos de Troya” y aliado de ‘Los Viagras’, fue detenido en Morelos por estar relacionado con el homicidio del encargado de despacho de la alcaldía Buenavista, año y medio después fue puesto en libertad.

‘El Botox’ es considerado uno de los principales extorsionadores de los limoneros de Apatzingán y Buenavista. Se le atribuye el ataque a un centro de acopio de limón en la comunidad Cenobio Moreno en noviembre de 2024.

Los productores dijeron a Despierta, un noticiero de N+, que mandó a cerrar y quemar las instalaciones del centro de acopio para intimidarlos y así determinar que la fruta se la debían vender a él, bajo su precio y condiciones.

Ofrecía cinco mil pesos a los pobladores de Tierra Caliente para que hicieran lo que él dijera, según un audio al que Despierta tuvo acceso en 2024.

Que el gobierno sepa que si sigue le voy echar a la gente encima, por 5 mil pesos la gente hace lo que yo diga, si le doy 10 diez mil pesos, mejor.

“Los Blancos de Troya’, grupo que encabeza César Alejandro Sepúlveda Arellano, se estima que surgió en 2015 como grupo de autodefensa con el argumento de liberar de criminales a la región de Apatzingán. Al poco tiempo se les empezó a vincular con:

Homicidios.

Extorsiones.

Uso de drones explosivos.

Órdenes de aprehensión contra 'El Botox'

La Fiscalía General de Michoacán obtuvo órdenes de aprehensión contra César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox”, y Jonathan 'N', los presuntos responsables del homicidio del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo.

También reveló que el 6 de octubre lo secuestraron tras recibir varias amenazas, pero el día siguiente fue liberado. Trece días después, Bravo salió de Morelia hacia el tianguis limonero de ese municipio con su escolta, sin embargo recibió una llamada y después se subió a una camioneta que lo llevó al pueblo de Cenobio Moreno, donde ya lo esperaban estos dos hombres y ahí le dispararon.

Con información de N+

