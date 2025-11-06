Alerta por Roblox: Así Puedes Proteger a tus Hijos de Peligros en la Red

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán emitió una alerta a padres de familia, cuyos hijos utilizan Roblox, una plataforma global de videojuegos, Te decimos cómo proteger a tus hijos de peligros en la red.

Qué es Roblox: Es una plataforma de juegos en línea gratis con mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos y socializar, tiene más de 111 millones de usuarios activos diarios. Es un videojuego gratis para sus usuarios, sin embargo, permite hacer compras a través de su moneda virtual conocida como Robux. Entre sus juegos más popularesfiguran: Adopt Me!, Jailbreak, Welcome to Bloxburg, MeepCity y Brookhaven RP, entre otros.

La Policía Cibernética de Michoacán detectó perfiles falsos en la plataforma Roblox, en los que adultos se hacen pasar por menores de edad para atraer a este sector vulnerable, usando chats o invitaciones dentro del juego.

Al persuadirlos, les piden información personal o imágenes íntimas, mismas que usan para posteriormente extorsionarlos, amenazándolos con difundirlas si no proporcionan más contenido o dinero.

Noticia relacionada: Abren Investigación Criminal contra Roblox: ¿De Qué Acusan a la Empresa de Videojuegos?

Recomendaciones para evitar peligros en la red

Con el fin de evitar situaciones de riesgo digital, la SSP emitió algunas recomendaciones a los padres de familia:

Es muy importante la supervisión constante y el acompañamiento durante el uso de Roblox.

Explicar a los menores que nunca deben compartir datos personales, fotografías o información escolar.

Configurar los controles parentales, establecer límites de tiempo y privacidad dentro del juego.

Fomentar la confianza y el diálogo, para detectar situaciones sospechosas a tiempo.

Video: Consejos para Mantener Seguros a Niños en Roblox y Otros Videojuegos en Línea

La SSP exhortó a los padres de familia a limitar el acceso a niñas o niños pequeños, dado que la plataforma Roblox no cuenta con controles de eliminación de contenido sexual, extremista, violento o de odio.

Además, ante alguna situación de riego, llamar al 911 emergencias y reporta contenidos digitales maliciosos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar