Alerta por Roblox: Así Puedes Proteger a tus Hijos de Peligros en la Red

N+

La Policía Cibernética detectó perfiles falsos en la plataforma Roblox, en los que adultos se hacen pasar por menores de edad para cometer delitos

Juego Roblox

La plataforma Roblox no cuenta con controles de eliminación de contenido sexual, extremista, violento o de odio. Foto: AFP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán emitió una alerta a padres de familia, cuyos hijos utilizan Roblox, una plataforma global de videojuegos, Te decimos cómo proteger a tus hijos de peligros en la red.

 

  • Qué es Roblox: Es una plataforma de juegos en línea gratis con mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos y socializar,  tiene más de 111 millones de usuarios activos diarios. Es un videojuego gratis para sus usuarios, sin embargo, permite hacer compras a través de su moneda virtual conocida como Robux. Entre sus juegos más popularesfiguran: Adopt Me!JailbreakWelcome to BloxburgMeepCity Brookhaven RP, entre otros.

La Policía Cibernética de Michoacán detectó perfiles falsos en la plataforma Roblox, en los que adultos se hacen pasar por menores de edad para atraer a este sector vulnerable, usando chats o invitaciones dentro del juego.

Al persuadirlos, les piden información personal o imágenes íntimas, mismas que usan para posteriormente extorsionarlos, amenazándolos con difundirlas si no proporcionan más contenido o dinero.

Recomendaciones para evitar peligros en la red

Con el fin de evitar situaciones de riesgo digital, la SSP emitió algunas recomendaciones a los padres de familia:

  • Es muy importante la supervisión constante y el acompañamiento durante el uso de Roblox.
  • Explicar a los menores que nunca deben compartir datos personales, fotografías o información escolar.
  • Configurar los controles parentales, establecer límites de tiempo y privacidad dentro del juego.
  • Fomentar la confianza y el diálogo, para detectar situaciones sospechosas a tiempo.

Video: Consejos para Mantener Seguros a Niños en Roblox y Otros Videojuegos en Línea

La SSP exhortó a los padres de familia  a limitar el acceso a niñas o niños pequeños, dado que la plataforma Roblox no cuenta con controles de eliminación de contenido sexual, extremista, violento o de odio.

Además, ante alguna situación de riego, llamar al 911 emergencias y reporta contenidos digitales maliciosos.

