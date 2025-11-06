Caso Bernardo Bravo: Giran Orden de Aprehensión contra Presuntos Homicidas de Líder Limonero

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo este jueves 6 de noviembre de 2025 una orden de aprehensión en contra de César Alejandro “N”, alias "El Botox", y Jonathan “N”, "El Timbas", señalados como los presuntos responsables del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 19 de octubre en Apatzingán.

Tras una serie de análisis criminales, entrevistas y peritajes, la FGE logró establecer la probable responsabilidad material e intelectual de "El Botox", identificado como líder criminal en la región, así como de "El Timbas", por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso permitieron establecer que, días antes del crimen, el 6 de octubre, la víctima había sido privada de su libertad y liberada un día después, recibiendo así una serie de amenazas en su contra.

¿Qué se sabe del homicidio del líder limonero?

De acuerdo con la fiscalía, el pasado 19 de octubre, Bravo se desplazaba en su vehículo acompañado de su escolta rumbo al tianguis limonero de Apatzingán, procedente de Morelia.

Minutos después de su llegada, recibió una llamada telefónica y abordó una camioneta color gris con destino a un inmueble de la localidad de Cenobio Moreno, donde ya lo esperaban "El Botox", "El Timbas" y otras personas más.

Según las investigaciones, en ese lugar, los agresores accionaron armas de fuego contra Bernardo Bravo, privándolo de la vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a bordo de su propio vehículo y abandonado en el tramo carretero Camino a Tepetates, donde fue localizado al día siguiente.

"La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la justicia y el combate frontal a la impunidad", añadió la autoridad estatal en el documento.

