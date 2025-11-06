Identifican al Autor Material del Asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan: Era Menor de Edad
Las autoridades compartieron información sobre el autor material del ataque armado contra Carlos Manzo
La mañana de hoy, 6 de noviembre de 2025, las autoridades de Michoacán dieron a conocer que fue identificado el autor material del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Señalaron que era menor de edad.
"Fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán", indicó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.
#ÚltimaHora | La Fiscalía de Michoacán informó que fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de Victor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán.— NMás (@nmas) November 6, 2025
La Fiscalía compartió que con la investigación descartaron la primera versión oficial que señaló a Osvaldo Gutiérrez, alias "El Cuate" como presunto responsable del ataque.
¿Quién es Víctor Manuel Ubaldo, autor material del asesinato de Carlos Manzo?
Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, es señalado como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, es originario de Paracho.
Según las autoridades, Víctor Manuel tenía adicción a las metanfetaminas y se había ausentado de su casa una semana antes de perpetuar el ataque armado contra Carlos Manzo.
