Identifican al Autor Material del Asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan: Era Menor de Edad

Las autoridades compartieron información sobre el autor material del ataque armado contra Carlos Manzo

Carlos Manzo.

Momento del funeral del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

La mañana de hoy, 6 de noviembre de 2025, las autoridades de Michoacán dieron a conocer que fue identificado el autor material del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Señalaron que era menor de edad. 

"Fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán", indicó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

La Fiscalía compartió que con la investigación descartaron la primera versión oficial que señaló a Osvaldo Gutiérrez, alias "El Cuate" como presunto responsable del ataque.  

¿Quién es Víctor Manuel Ubaldo, autor material del asesinato de Carlos Manzo?

Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, es señalado como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, es originario de Paracho.

Según las autoridades, Víctor Manuel tenía adicción a las metanfetaminas y se había ausentado de su casa una semana antes de perpetuar el ataque armado contra Carlos Manzo. 

 

En breve más información.

