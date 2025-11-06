Asesinan a Guadalupe Urban, Regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

La regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban, fue asesinada la mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025, muy cerca de su vivienda, sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, informó la Fiscalía de Oaxaca (FGEO).

Video relacionado: "Era Consciente de la Muerte": Víctor Hugo, Regidor que Sobrevivió en Ataque contra Carlos Manzo Narra Agresión

Luego de la agresión, la Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona, por lo que personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales.

Por estos hechos, la fiscalía estatal inició una investigación y activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

La FGEO aseguró en un comunicado que dará seguimiento puntual a todas las líneas de investigación del caso, a fin esclarecer los hechos en los que perdió la vida la regidora y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condena asesinato

El ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el asesinato de la regidora, una servidora pública a quien describió como comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática del municipio, así lo expresó a través de Facebook:

Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común

De forma paralela, exigió a las autoridades competentes una "investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia" a los responsables del crimen. "La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho", añadió.

¿Qué se sabe del asesinato de la regidora Urban Ceballos?

Un grupo de sujetos armados interceptó la mañana del jueves 6 de noviembre de 2025 a Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, muy cerca de su domicilio.

De acuerdo con los informes policiacos, los agresores realizaron varios disparos antes de escapar de la zona, de forma extraoficial se ha mencionado que iba a un evento de Jornadas por la Paz.

El vehículo de la funcionaria fue encontrado estacionado en la carretera que une a San Juan Cacahuatepec con San Antonio Ocotlán, al interior la regidora sin vida.

¿Quién era Guadalupe Urban Ceballos?

Guadalupe Urban Ceballos, era regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec.

Se desempeñaba como regidora de Parques y Jardines y logró su cargo por la vía de representación proporcional en la administración municipal de San Juan Cacahuatepec para el periodo 2025-2027.

Sus funciones se centraban en temas comunitarios, mantenimiento de espacios públicos dentro del municipio y servicios locales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI