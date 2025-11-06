Trump Hace Importante Anuncio sobre Salud: Reduce Precios de Medicamentos contra Obesidad

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa hoy, 6 de noviembre de 2025, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en la que dio un importante anuncio sobre salud pública, para declararle la guerra a la obesidad.

El presidente Donald Trump reveló este jueves un acuerdo para reducir el precio de medicamentos inyectables que combaten la obesidad, padecimiento que afecta a miles de estadounidenses.

¿En qué consiste el acuerdo contra la obesidad?

El mandatario republicano detalló que las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk se comprometieron a ofrecer los medicamentos Zepbound y Wegovy, respectivamente, a precios más accesibles para los estadounidenses.

Las farmacéuticas acordaron "ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular” y aplicarán “descuentos drásticos”, destacó Trump.

Precios de Wegovy y Zepbound

Los precios de Wegovy y Zepbound quedan de la siguiente manera:

En el caso de Wegovy, el precio baja de 1,350 dólares a 250 dólares, al mes.

Mientras que Zepbound, baja de 1,080 dólares a 346 dólares, al mes.

Ambos medicamentos, de nueva generación, funcionan como supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1, con eficacia para ayudar a las personas a perder peso y así combatir la obesidad.

Información en desarrollo...

