Potente Tifón Kalmaegi Desde el Espacio: Impacta Vietnam y Deja Más de 100 Muertos en Filipinas

El potente tifón Kalmaegi ha causado devastación en Asia, donde ya dejó más de 100 personas muertas en Filipinas; aquí te mostramos cómo se ve desde el espacio, durante su impacto en Vietnam hoy, 6 de noviembre de 2025.

Tifñon Kalmaegi impacta en Vietman

El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes en Asia, tocó tierra en Quy Nhon, al sur de Vietnam, este jueves, donde se prevén severas lluvias e inundaciones.

Kalmaegi se desplaza con vientos de 205 kilómetros por hora, según Zoom Earth, la plataforma que permite monitorear en tiempo real los fenómenos meteorológicos que suceden en el mundo, con imágenes satelitales.

Autoridades de Vietnam evacuaron a unas 300,000 personas y movilizaron a 200,000 elementos del Ejército para hacer frente a los efectos del tifón.

El tifón Kalmaegi provocará "lluvias extremas”, que podrían provocar desbordamientos de los ríos e inundaciones en varias localidades, alertaron las autoridades.

Así se ve el tifón Kalmaegi desde el espacio

Typhoon #Kalmaegi has made landfall over Quy Nhơn in Vietnam with winds of 205 km/h (125 mph) 🌀 pic.twitter.com/5bkAoeibDb — Zoom Earth (@zoom_earth) November 6, 2025

Kalmaegi golpea Filipinas y deja mas de 100 muertos

El poderoso tifón Kalmaegi golpeó siete veces Filipinas, donde dejó al menos 114 muertos y unas 127 personas desaparecidas, según información de las autoridades.

Filipinas, devastado de por el paso de Kalmaegi, ahora está bajo amenaza por la formación del nuevo tifón Fung-wong, que se fortalece aceleradamente en el mar.

The Philippines are bracing for yet another typhoon, as the huge and sprawling Tropical Storm Fung-wong steadily strengthens in the Philippine Sea. #Fungwong #UwanPH pic.twitter.com/Fq5SF17glk — Zoom Earth (@zoom_earth) November 6, 2025

Mapa de las trayectorias del tifón Kalmaegi y del nuevo ciclón en formación Fung-wong. Foto: Zoom Earth

Mapa de la zona donde impactó el tifón Kalmaegi, en Vietnam

