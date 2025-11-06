Este jueves 6 de noviembre de 2025, Gordon Findlay, ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó durante una conferencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los hechos ocurrieron durante la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que anunció un plan contra la obesidad.

En el momento en que el hombre se desplomó en la Casa Blanca, los acompañantes reaccionaron de inmediato para evitar que se golpeara, y la transmisión del evento se suspendió de inmediato.

Video de los hechos

Durante la conferencia, en la que participaron varios funcionarios del gobierno estadounidense, se pudo observar a Findlay cómo empezó a desvanecerse, por lo que lo auxiliaron y recostaron en el suelo.

El presidente Trump se levantó de su asiento en el Despacho Oval y el personal suspendió el evento. Mientras que los ayudantes de la Casa Blanca evacuaron a los periodistas y fotógrafos.

El ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, Gordon Findlay, se desplomó durante una conferencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



Anuncio sobre precio de medicamentos

Este incidente ocurrió en la conferencia en la que Trump anunció un acuerdo para reducir el precio de medicamentos para perder peso, como Ozempic y Wegovy.

El pacto fue alcanzado con las compañías farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly, y busca hacer más accesibles estos fármacos que se han popularizado entre personas que buscan bajar de peso.

Los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de mil y mil 350 dólares por mes, respectivamente, y hasta los 350 dólares si se compran a través de TrumpRx, la nueva iniciativa del actual Gobierno estadounidense para vender medicamentos de algunas farmacéuticas a un precio reducido.

Asimismo, se acordó un precio de 150 dólares para la dosis inicial de la versión oral de los medicamentos GLP-1.

Se trata de fármacos denominados así por una hormona intestinal clave en la regulación del azúcar y el apetito, y que aún se encuentran en fase de prueba.

