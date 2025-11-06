Inicio Internacional Latinoamerica Congreso de Perú Declara Persona Non Grata a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Perú declaró hoy, 6 de noviembre de 2025, persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mediante redes sociales, el Congreso de Perú informó que la medida se debe "a su inaceptable injerencia en asuntos internos" del país y por "ofensas al sistema democrático nacional".

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

Cabe recordar que el pasado lunes, 3 de noviembre de 2025, el gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, luego de informar que la exprimera ministra peruana Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", dijo el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en una rueda de prensa transmitida en la televisión pública del país sudamericano. 

