¿Betssy Chávez Llegará a México? Gobierno de Perú Informa Situación de Exprimera Ministra

El Gobierno peruano se encuentra en proceso de evaluación sobre la posibilidad de conceder un salvoconducto a Betssy Chávez, quien se desempeñó como primera ministra durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. La decisión permitiría a la exfuncionaria viajar a México, país que le otorgó asilo político en su representación diplomática en Lima.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, informó a través de declaraciones a la emisora radial RPP que la solicitud de salvoconducto para Chávez constituye un asunto que el gobierno acaba de comenzar a analizar. Según el canciller, la solicitud fue recibida el lunes por la tarde.

Video: ¿Quién es Betssy Chávez, por quien Perú Rompió Relaciones con México?

De Zela explicó que la Cancillería peruana debe realizar los estudios jurídicos correspondientes antes de emitir una respuesta oficial sobre el caso. Este procedimiento es necesario para determinar la viabilidad legal del salvoconducto solicitado por el gobierno mexicano en favor de la exfuncionaria.

Chávez enfrenta actualmente un proceso judicial junto al expresidente Castillo relacionado con los acontecimientos de finales de 2022. Ambos están siendo juzgados por su participación en lo que las autoridades peruanas califican como un intento fallido de golpe de Estado.

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso peruano y establecer un gobierno de emergencia. Ese episodio derivó en su detención y posterior destitución por el Parlamento. Chávez, quien ocupaba el cargo de primera ministra en ese momento, está vinculada jurídicamente a estos hechos.

La situación de la exministra se encuentra ahora en una encrucijada diplomática, dependiendo de la decisión que tome el gobierno peruano respecto al salvoconducto. Este documento es necesario para que pueda abandonar el territorio peruano y trasladarse a México, donde ya cuenta con la protección del asilo político.

El asilo político otorgado por México a Chávez se materializa mediante su resguardo en la embajada mexicana en Lima. Sin embargo, para que pueda efectivamente salir del país y llegar a territorio mexicano, requiere la autorización del gobierno peruano a través del mencionado salvoconducto.

La Cancillería peruana no ha establecido un plazo específico para emitir su decisión, aunque el proceso de análisis ya está en marcha. El resultado de esta evaluación determinará si Chávez podrá finalmente viajar a México o si su situación se prolongará en la sede diplomática.

Por estos hechos, el gobierno de Perú rompió relaciones con México el 3 de noviembre de 2025.

