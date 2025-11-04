Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, afirmó que su país "no está listo" para abrir la frontera al ganado proveniente de México. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su mañanera de hoy, 4 de noviembre de 2025, que todavía no hay una fecha para el paso.

Rollins explicó que está satisfecha con los esfuerzos de México para la contención del gusano barrenador, sin embargo, explicó que el motivo es "todavía no estamos en el punto en el que me siento cómoda abriendo los puertos, pero creo que cada día que pasa nos acercamos un poco más". Precisó que volverá a hablarlo con el presidente Donald Trump.

Cabe señalar que el pasado 3 de noviembre de 2025, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reunió con su homóloga Rollins para establecer prioridades para el combate del gusano barrenador, en N+ te detallamos los puntos del encuentro: Estados Unidos y México Acuerdan Prioridades para Reabrir Frontera a Ganado Mexicano.

En breve más información.

FBPT